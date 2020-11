Jorge Luis Ramos: ganas, sacrificio y goles en Santa Fe

Ha sido campeón con la prejuvenil de Bolívar, Real Cartagena en la Primera B e Independiente Santa Fe en la A. También ha jugado en Fortaleza, Uniautónoma, Atlético Huila y Deportes Tolima.

Nació en Cicuco (Bolívar), tiene 28 años, pesa 77 kilogramos, mide un metro con 83 centímetros y calza 42.

Su nombre es Jorge Luis Ramos y en su segunda temporada con Independiente Santa Fe se ha hecho sentir con goles.

Hace una semana se fue de doblete en el triunfo 3-1 de Santa Fe ante Chicó, ya lleva cinco en total en el rentado. Este centrodelantero, atraviesa por un gran momento futbolística.

¿Qué se siente haber marcado un doblete?

- Es una satisfacción marcar, le doy gloria y honra a Dios por eso.

¿Cuántos dobletes y goles como profesional?

- 5 dobletes y 40 goles.

¿Está satisfecho con lo logrado hasta el momento en Santa Fe?

- Quiero seguir marcando más goles y así poder seguir aportando al equipo.

¿De los cinco goles que ha marcado cuál ha sido el de mayor significado?

- Marqué un gol de taco a Alianza Petrolera, fue muy lindo, pero a todos les doy importancia. Haber marcado en el clásico fue importante para mí.

¿A qué le atribuye el buen momento que vive?

- Todo se lo debo a Dios, he confiado en Él y me ha respondido. De mi parte también he dado todo con trabajo y dedicación.

¿Qué le faltaba a Jorge Luis Ramos para rendir como lo está haciendo?

- Pienso que es estar en el momento indicado, estar bien rodeado con personas que te quieran ayudar y esperar el tiempo de Dios que siempre es perfecto.

¿Confía en dar más en la cancha, puede hacerlo?

- Se trabaja para seguir marcando goles, seguir en buen nivel, ahora viene la recta final y queremos estar preparados.

¿Lo mejor que tiene para mostrar en una cancha hoy por hoy?

- Las ganas, el sacrificio, siempre ser participativo y estar presente en el marcador.

¿Qué significa Santa Fe en su vida?

- Es una institución grande donde cualquier jugador quiere estar y es un privilegio para mi vestir esta camiseta.

¿Ha soñado con salir goleador de la liga colombiana?

- Es mi sueño, trabajo para eso.

¿Qué piensa de lo mostrado por los equipos colombianos en la Copa Libertadores?

- Se notó el bajo nivel de los equipos colombianos en la Copa Libertadores, ojalá se pueda tener una buena presentación en la Sudamericana. Para mí son cosas del fútbol, pasan, pero Colombia está por encima de muchas ligas en Sudamérica,

¿La selección Colombia de Carlos Queiroz clasificará al Mundial de Catar 2022?

- Sí. Pienso que podemos clasificar, tenemos excelentes jugadores.

¿Quién ha sido el mejor atacante colombiano de todos los tiempos?

- Para mí Falcao, fue el que me tocó ver jugar y el que me ha marcado más por todo lo que ha logrado en Europa y con la Selección.