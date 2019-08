Geiny Pájaro Guzmán es velocidad y adrenalina pura

Inició a los 12 años en el patinaje. Geiny Pájaro salió de las Escuelas de Iniciación y Formación del Ider, donde practicó atletismo y patinaje.

“Yo era súper buena en los dos deportes, ambos me gustaban, no sé qué sucedió que finalmente me quedé con el patinaje y hoy disfruto mucho de lo que hago”, asegura Geiny. Cuenta que ver a sus padres luchar al máximo para que ella asistiera a los campeonatos de patinaje le sirvió de mucha motivación para darlo todo y triunfar en este deporte.

“Mi forma de agradecerle a mis padres era ganando en las competencias. Ese momento de alegría que les brindaba me hacía sentir muy bien. Luché y luché para dar más y más y ahora me sorprendo yo misma al saber todo lo que he logrado. Todos los dias le doy gracias a Dios por todas sus bendiciones”.