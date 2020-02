Germán Hernández sube a lo más alto del podio del regional de karate do

Hace pocos días se realizó en nuestra ciudad el campeonato regional de karate do, organizado por la Liga de Bolívar, y que sirvió de clasificatorio para el nacional que se realizará a comienzos de marzo, en Sincelejo. También sumó puntos en el ranking que definirá la Selección Bolívar que nos representará durante el año.

En la categoría combinado de más de 75 kilogramos el ganador fue Germán Danilo Hernández Sánchez, de 31 años, y perteneciente al club local Shinkenkai. Con sus habilidades superó a los oponentes y ahora será Bolívar en el nacional.

“Tengo 16 años practicando este deporte. Recuerdo que fue gracias a mi madre, quien me llevó a entrenar ya que era muy tímido y me hacían mucho bullying, y ella sabía que este deporte no solo nos ayuda físicamente, sino que nos proporciona una paz mental, un fortalecimiento espiritual”, dice Germán.

El joven, quien vive en el barrio Torices, entrena con su club en el coliseo Bernardo Caraballo, en Paseo Bolívar. “Ahora viene practicar para el nacional, donde espero hacer un gran trabajo y enorgullecer a mi familia y tierra”, agrega. En el regional también se impuso el bolivarense Sebastián Escobar.