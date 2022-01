Gerrard, al margen del supuesto interés del Aston Villa por Coutinho

“Ha sido 63 veces internacional con Brasil. Es un ganador nato y fue increíble en el Liverpool, así que puedo entender por qué se le relaciona con tantos equipos”, dijo Gerrard este jueves en rueda de prensa.

“Puedo entender por qué tantos aficionados a lo largo y ancho del país están hablando sobre él. No creo que te pongan el apodo de El Mago si no eres un futbolistas especial. Es alguien a quien respeto mucho. Pero no quiero meterme en especulaciones porque es un jugador del Barcelona”, añadió el técnico inglés.