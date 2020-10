Goleada y fiesta, en medio de la pandemia

La pandemia de coronavirus eclipsó en parte la alegría de los cartageneros cuando solía jugar su Selección Colombia.

Antes era un verdadero hervidero humano desde tempranas horas del día. Se palpaba un ambiente diferente, de fiesta, tanto de hombres –jóvenes y adultos– como de mujeres de todas las edades.

Los taxistas, los mototaxistas, los empleados de hoteles, empresas y demás trabajaban a mil por hora para poder estar libres al momento del pitazo inicial.

Desde temprano era una romería en la ciudad, los amigos, las ‘llaves’ del trabajo, de la universidad, se citaban en los estaderos, tiendas, estancos y centros comerciales para verse el partido.

Ayer muy poco ocurrió esto. Se citaron en menor cantidad, todos, o casi la gran mayoría de los cartageneros se vieron el partido en casa, con las medidas de bioseguridad y festejaron con mesura el triunfo de su Selección Colombia.

Otros, con sus tapabocas se fueron a las tiendas y estaderos a reencontrarse con sus ‘vales’, porque tenían muchos meses de no verse y querían recordar viejos tiempos; pero a decir verdad, “en algunos establecimientos el tapabocas estuvo out, no se cuidan”, recalcó la reportera gráfica Zenia Valdelamar, quien hizo minuciosamente el recorrido en muchos barrios de la ciudad.

Miguel García fue uno de los que se escapó para verse el partido, pero eso sí, con todas las medidas de bioseguridad, con un tapabocas que le arropaba casi todo el rostro, se fue al estadero del barrio a verse el partido y a festejar los goles.

“La verdad es un poco peligroso por este virus del coronavirus, pero tenía meses guardado en la casa. Salí porque siento y llevo a la a la selección en el corazón”, precisó.

El alcalde William Dau autorizó a abrir todos los establecimientos, la gente tomó precauciones y no se desbordó, pero en algunos barrios hubo exceso de confianza y muchos salieron sin las medidas de protección.

Personas muy serias y con una autoestima muy alta no se desbordaron. Y había una razón. La pandemia de COVID-19 ha golpeado mucho a la ciudad, y todavía quedan heridas y huellas por la pérdida de los seres queridos.

Por eso “había que tomarla con su avena y su pitillo. Era el primer partido y en estas circunstancia que estamos viviendo no me podía pasar de calidad”. aseguró Francisco Tovar.