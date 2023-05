Golf adaptado: El monteriano Adolfo Gómez hace historia

El golf colombiano está de plácemes por la participación histórica que realizó el monteriano Adolfo Gómez en suelo norteamericano.

El popular ‘Mochamp’ se convirtió en el primer jugador colombiano en participar del PING U.S. Disabled Open presented by PGA of America, evento organizado por la US Disabled Golf Association (USDGA).

Gómez ocupó un honroso Top-35 en el certamen, según destaca en su portal la Federación Colombiana de Golf.

Las acciones finalizaron el pasado miércoles en el PGA Golf Club (Port St- Lucie, Florida) con una nueva ronda de 84 golpes (+13) para ‘Mochamp’, quien llegó a +45 en el total ubicado en el puesto 32. Ahora bien, en su categoría G5 el jugador de Montería ocupó la sexta casilla. Lea aquí: Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay

El arranque no fue el mejor para Gómez ya que hizo el cruce con 44 golpes con dos doble ‘bogeys’ y cuatro ‘bogeys’, pero por la segunda vuelta pudo mejorar con 40 impactos.

“Me complicaron los nervios del primer día”, comentó Adolfo aún ‘caliente’ tras la ronda en una breve conversación, y añadió: “Estoy muy feliz de haber representado a mi país. Para ser mi segundo torneo en Estados Unidos, lo hice bien. Es un orgullo ser el primer colombiano en participar en un torneo de golf adaptado y no quiero ser el último”.

Para ‘Mochamp, es ahora cuando las partes involucradas en el deporte deben unir fuerzas para sacar adelante el golf adaptado en el país: “Que este sea uno de los caminos por el que las personas en situación de discapacidad superen sus limitaciones”.