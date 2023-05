Gómez Castro es segundo del Fútbol Senior Master y tiene al nuevo goleador

Chico, comandaba la tabla de artilleros, con 6 goles, pero su equipo, Los Primos del Barcelona, no tuvo acción esta semana, así que Arroyo, de Gómez Castro aprovechó para llegar a 7 goles y treparse en el liderato de goleo. José María Pérez, de La Lazio, con 5 anotaciones, también se mete en conversación de momento en la disputa de ese distintivo.

En la jornada anterior, Gómez Castro superó 2-1 a Zamba; Barcelona FC se impuso 3-0 a Colonia Carmera; Súper 99 goleó 6-1 a La Lazio. También, Gómez Castro goleó 4-1 a Colonia Carmera.

Las posiciones quedaron: Súper 99, 16 puntos; Gómez Castro, 13; La S, 10; Prociencia, 9; La Lazio, 7; Los Primos del Barcelona, 6; Barcelona, 6; Atlético Zamba, 6; Amigos de Ecopetrol, 4 y Colonia Carmera, 0.

Este domingo chocarán en la Cancha La Nube: Gómez Castro-Súper 99 (8:15 a.m.) y La S-Colonia Carmera (10 a.m.). En Los Calamares: Amigos de Ecopetrol-La Lazio (8 a.m.) y en la cancha Los Flamingos de Santa Rosa, Barcelona-Prociencia (8 a.m.) y Los Primos del Barcelona-Zamba (10:00 a.m.).