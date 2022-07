Gracias al deporte ciencia se volvió campeona de la vida

El deporte cambió la vida de Ángela Cárdenas Herrera, ganadora, en 2016, del torneo Ajedrez Al Parque RCN en la categoría Sub-16, una iniciativa de RCN Radio y auspiciada por Coosalud EPS.

Hoy, la joven, nacida de Cartagena, tienes 20 años y es una de las mejores estudiantes de su carrera universitaria.

El ajedrez, que celebró su Día Mundial el pasado 20 de julio, puede parecer aburrido para algunas personas, pero quienes superan el umbral del desconocimiento de este deporte, después no son capaces de abandonarlo.

Así lo confirma Ángela, quien, a sus 20 años, les enseña a jugar el conocido como ‘deporte ciencia’ a muchos niños y jóvenes del barrio El Pozón, zona suroriental de La Heroica.

La campeona de Ajedrez al Parque, que Coosalud patrocina como herramienta de transformación social y de generación de bienestar, quiere tenderle la mano a todo el que quiera saber acerca del arte del movimiento de los peones, alfiles, torres, caballos, rey y reina.

“A todo el mundo que venga a nuestra cuadra, nosotros ayudamos a que se incorporen a nuestro equipo. Aquí hago campeonatos, con mis amigos, para enseñar; y así vamos ayudándolos a que entiendan este arte, tal como hicieron con nosotros, tal como mi padre hizo conmigo”, dice Cárdenas.

La iniciativa se realiza anualmente desde el año 2007 y promueve el ajedrez como un recurso pedagógico muy valioso para enseñar a pensar, forjar valores, respetar las normas, promover la resolución de conflictos, el control de impulsos y tener un uso correcto del tiempo.

Actualmente, Ángela estudia enfermería como becada y tiene las mejores notas de la carrera.

“Me volví muy disciplinada gracias a este deporte. Siempre trato de cumplir mis objetivos y todo lo que me propongo desde que aprendí el deporte ciencia en el colegio. En principio, esta carrera fue difícil para mí. Pero luego me propuse que podía ganar la beca y me la gané con disciplina, con perseverancia. Entonces, como que sí me ha servido para convertirme en una persona que ha podido ver cuáles son sus habilidades y lograr sus metas”.

Así mismo, agrega que “ninguno de los que juegan ajedrez se ha perdido por la delincuencia, a pesar de las adversidades por las que puede estar pasando”.

El rey es la ficha favorita de esta campeona y, junto a esta figura de madera, se ha enfocado para ayudarse a sí misma, a sus tres hermanos, a sus padres y a la comunidad en general.

“A simple vista, este deporte parece aburrido, pero cuando lo entiendes y comienzas a practicarlo se te despierta algo increíble, como que de allí no vas a querer salir”, concluye la campeona.

Cientos de personas se inscriben año tras año para hacer parte de Ajedrez Al Parque RCN y cada vez son más las cuidades del país que se unen a esta ejemplar y retadora iniciativa, que les da la oportunidad de comenzar a crear una nueva historia de vida a sus participantes.