Grandes campeones de Bolívar recuerdan sus hazañas en los Juegos Nacionales

Nuestros héroes del deporte bolivarense sacan peco y recuerdan con orgullo aquellos Juegos Nacionales realizados en noviembre de 2019 que marcaron sus vidas para siempre.

La patinadora Jercy Puello, 29 veces campeona mundial y quien no compitió en las justas debido a que venía recuperándose de una lesión, aseguró que estas justas tuvieron un significado especial para ella.

Ha pasado un año y lo recuerda como si fuera ayer. “Íbamos montando bicicleta y pasamos por el escenario y el gobernador de Bolívar de aquel entonces, Dumek Turbay, junto al actual Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, me llamaron y me dieron esa gran noticia. Mi corazón latía de la emoción, las lágrimas recorrieron mi rostro y solo me salieron palabras de agradecimiento”.

Explicó que Cartagena contaba con un solo escenario de pista y se complicaba los entrenos y eran muchos deportistas en una sola pista y daba mucho miedo entrenar. “Ahora contamos con varios escenarios y eso nos brinda mayor seguridad en cada uno de los entrenos”.