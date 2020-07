Grandes Ligas, con poco bateo en el inicio de la temporada 2020

El pitcheo está por encima de los bateadores en el inicio de esta atípica temporada de Grandes Ligas. Y si los grandes toleteros no la han podido sacar del cuadro, quiere decir que los lanzadores le están poniendo veneno a sus lanzamientos. De eso no hay duda. Por ejemplo, Christian Yelich, campeón de bateo de la Liga Nacional, apenas ha conectado un hits en 27 turnos. George Springer y José Altuve, eximios chocadores, no han podido conectar de hits y tienen un average paupérrimo. Los colombianos también están en ese slump. Anoche, los Indios blanquearon 2-0 a los Mellizos de Minnesota, con pitcheo de Shane Bieber. El patrullero cartagenero Óscar Mercado se fue en blanco en cuatro turnos y recibió un ponche. Mercado, con una vista de Águila, no ha podido descifrar los lanzamientos de los pitcheres y tiene un pobre average de .133. Igual acontece con Giovanny Urshela, quien se fue de 3-0, con un pasaporte y anotó una carrera, en la victoria de Yanquis 8-6 ante Orioles. El juego lo decidió Aaron Judge, en el 9º, con un jonrón de tres carreras. Urshela ha estado fenomenal en tercera base con su guante mágico, pero tiene un promedio de .167. El único que ha estado activo con el madero es Dónovan Solano, quien ha sido decisivo para los Gigantes.

Juegos de hoy