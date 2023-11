Grandes Ligas: Oficializado un mánager y dos suenan sin nada oficial

Los Guardianes de Cleveland contrataron a Stephen Vogt, un excátcher sin experiencia al frente de un equipo, como nuevo mánager para reemplazar a Terry Francona, anunció el lunes el equipo.

Vogt fue el entrenador de bullpen la temporada pasada con Seattle.

Aunque Vogt, de 39 años, nunca ha estado al frente de un equipo cumplió con el resto de las estipulaciones de los Guardianes, que también hablaron con el mánager de los Cerveceros Craig Counsell la semana pasada.

Dos veces elegido al Juego de Estrellas, Vogt jugó con seis equipos en 10 temporadas antes de retirarse con Oakland en el 2022. Conectó un jonrón en su último turno al bate con los Atléticos para concluir una carrera que él esperaba continuara como mánager

Sin oficializar

Los Mets de Nueva York contrataron al entrenador de banca de los Yanquis, el venezolano Carlos Mendoza como nuevo mánager, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento de la decisión.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato el lunes debido a que no han anunciado la decisión.

Mendoza pasó las últimas cuatro temporadas como el entrenador de banca de los Yanquis bajo el mando de Aaron Boone. Reemplazará a Buck Showalter, quien fue despedido por los Mets al final de la campaña anterior.

Entre tanto, los Cachorros de Chicago contrataron al mánager Craig Counsell el lunes y dejará a Milwaukee en una sorpresiva decisión. Counsell reemplazará a David Ross después de que el equipo quedó fuera de los playoffs en la última parte de la temporada regular.