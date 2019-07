Guillermo Celis tiene propuesta para volver al Junior de Barranquilla

El atacante sincelejano Guillermo, actualmente al servicio del equipo Colón de Argentina, confirmó que tiene una propuesta para volver al Junior de Barranquilla.

Así lo informó el deportista en una entrevista concedida el pasado viernes 12 de julio al programa radial Cambio de Frente, del periodista Robin Salcedo.

“Hay una propuesta del Junior, pero es una negociación entre clubes. Colón tendría que prescindir de mi préstamo y Vitoria Guimarãesdecidir siregreso a Barranquilla”, expresó.

A Guillermo Celis le quedan dos años de contrato, uno en calidad de préstamo con Colón de Argentina y otro con el equipo Vitoria Guimarães de Portugal.

El futbolista colombiano estuvo tres años seguidos desde el 2013 con el Junior de Barranquilla, club al que le tiene mucho cariño y al que muestra deseos de volver.

En cuanto a lo deportivo, el jugador dijo que este año no ha logrado tener continuidad y por ello no ha mostrado su nivel, debido a diferentes circunstancias propias del fútbol.

“He tenido muchas lesiones seguidas que me han impedido ser continúo en el nivel y el técnico que me trajo (Comesaña) se fue y el que vino (Pablo Lavallén) no me conocía.

Al preguntarle a Guillermo Celis por cómo ve el fútbol sucreño, este expresó que lamenta el estado en que se encuentra el Estadio Arturo Cumplido Sierra de Sincelejo.

“La verdad es muy triste ver el estado deprimente en el que está y que las últimas administraciones no han hecho nada por él, no hay apoyó ni voluntad política”, dijo.

El deportista expresó finalmente que en el departamento de Sucre hay mucho talento, pero muchos futbolistas se quedan a mitad de camino porque no hay oportunidades.