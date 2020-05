Guillermo Quintana, el médico deportista que es solidario en la pandemia

La campaña

Solidaridad

El mensaje es claro. “La vacuna contra el coronavirus es la solidaridad, ayúdame a vacunar a algunos amigos del deporte, de la champeta y la salud. No hago esto por ser influencer de nada, lo hago de corazón para mis amigos más cercanos. Yo solo no puedo, que tu mano izquierda no sepa lo que da la derecha. Cualquier ayuda, así sea de 10 mil pesos, sirve para ayudar a la gente. Mi número celular es 3012545054”, dice Quintana.

También necesitamos

La Clínica de Maternidad Rafael Calvo de Cartagena, asegura, está en estado de coma y por eso pidió ayuda a William Dau Chamat, alcalde de Cartagena, a quien dice admirar mucho.

“Estamos esperando al Tractor (William Dau), no sé porqué usted no ha venido por acá, así como visitó los elefantes blancos que tiene nuestra ciudad, que son los puestos de salud que no se construyeron en la pasada administración y no se hicieron. Usted hizo las denuncias y lo felicito, pero lo seguimos esperando por acá, pues es una clínica pública, queremos que nos ayude liberando el presupuesto para que se le gire a la Maternidad, nos hacen falta los pagos de todo este año. Lo invito a que nos visite. Nosotros, los profesionales de la medicina, también tenemos hambre y no hay héroes con hambre “, agrega.