Gustavo Cuellar: “Trabajo para estar siempre en el radar de la selección”

Carlos Queiroz entregó su lista de preconvocados para los duelos amistosos ante Perú y Ecuador que se jugarán este mes con varias novedades, una de ellas Gustavo Cuéllar a quien muchos pensaban que las puertas de la Selección Colombia se le habían cerrado con su paso al fútbol de Arabia Saudita.

Actualmente tiene en sus registros siete partidos de la Pro League saudí y en todos ha sido titular. Son 589 minutos los que ha disputado y su último partido fue un emocionante empate por 3-3 en casa del Al-Fateh con el que su equipo mantuvo el liderato en la clasificación. Cada día se siente mejor y responde a la confianza del entrenador Razvan Lucescu.

VOLVER AL RADAR DE LA SELECCIÓN, UN PEQUEÑO TRIUNFO ANTE LAS CRÍTICAS

El último partido del mediocampista barranquillero con la ‘Tricolor’ fue en la Copa América de Brasil 2019 ante Paraguay. En ese encuentro no solo jugó los 90 minutos sino que además marcó el gol de la victoria. Desde ese entonces pasaron dos fechas FIFA en las que Gustavo estuvo borrado hasta la más reciente lista de Queiroz.

“Estoy muy contento por estar siempre en el radar de la Selección. He trabajado mucho para siempre estar ahí y es lo que espero; buscar un buen nivel para ser convocado, tratar de aprovechar las oportunidades si se dan”, manifestó Cuéllar en exclusiva para COLPRENSA.

Además, agregó que el entrenador portugués de la Tricolor y su equipo de trabajo han “tenido bastante contacto, no solo conmigo sino que con todos los preconvocados, lo han manejado muy bien. Yo lo que quiero es demostrar para estar por lo menos en esa lista previa y si no se llega a dar la convocatoria final, seguir trabajando para estarlo”.

Porque, según sus palabras, el solo hecho de estar entre esos 34 futbolistas “es importante, es decisión del ‘profe’ si lo lleva a uno o no, pero yo siempre voy a estar con la mejor disposición de representar a mi país”.

PONER A LA FAMILIA EN PRIMER LUGAR A LA HORA DE IR A ARABIA

Fue el 30 de agosto de 2019 cuando se confirmó su transferencia del Flamengo (Brasil) al Al-Hilal en el que muchos consideraban que era su mejor momento como profesional. Bajo la batuta del portugués Jorge Jesús, el colombiano ratificó su figura de imprescindible en el ‘Mengao’ y en la Selección, incluso, varios lo pedían como titular.

“Es algo muy complejo, no fue una decisión fácil”, comenzó explicando Cuéllar y continuó: “las personas tienen que analizar con mucho cuidado porque no solo es lo deportivo, sino que atrás está el ser humano, la familia, los hijos. Es una cosa que yo siempre he puesto por encima de cualquier cosa, de mi futuro profesional incluso, eso pesó más para este paso”.

Para él, “en Flamengo sí estaba en mi mejor momento, el equipo ahora va a la Final de Libertadores y disputa el título local, pero pensé que esto era lo mejor. Las personas que me critican no saben el porqué, el cómo y nada de esta decisión, tienen su derecho de opinar, pero soy yo el que sabe por qué lo hice. Esta profesión es muy corta”.

Añadió que junto a su esposa habían pensado ya en “un cambio de aires y este nos ha sentado muy bien en todos los aspectos. Acá el calendario no es tan apretado como en Brasil así que puedo disfrutar de mi familia, ellos son la base de mi vivir. Puedo ver crecer a mis hijos”.

Finalmente, indicó que si bien la decisión ya está tomada y no se arrepiente, aún guarda la ilusión de jugar en Europa: “tuve una oferta de Italia pero llegó la de Arabia y todo me condujo acá. Es un sueño que tengo ahí, pero no me trasnocha. Espero cumplirlo y si no, pues que sea lo que Dios quiera, él le tiene a uno el camino escrito”.

VIVIR Y JUGAR EN ARABIA YA NO ES COMO LO PINTAN

El Reino Saudí viene experimentando momentos de cambio una vez que el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán ha comenzado a tomar partido en las decisiones políticas como Primer Ministro: beneficios a las mujeres, eventos deportivos y culturales, grandes congresos internacionales, entre otros.

“La verdad nos hemos sentido muy a gusto, encontramos cosas muy positivas. No era lo que pensábamos, en el buen sentido de la palabra. Este ahora es un país más abierto de lo que nos habían dicho y en lo profesional encontré un fútbol muy competitivo”, aseguró Gustavo.

Para el barranquillero ha sido vital la presencia de Bin Salmán en el Gobierno, en especial por lo que es joven y tiene otra perspectiva del mundo: “los cambios son bonitos para un país espectacular como Arabia Saudita. Todo va a ir mejorando y muchas más personas van a llegar. Las personas son muy acojedoras. En el interior del país puede que sean más estrictos, pero en Riad se están abriendo a los extranjeros”.

A pesar de esos intentos por expandirse y atraer más visitantes, “los occidentales, como nos llaman” siguen viviendo en un lugar exclusivo para extranjeros, aunque eso también tiene sus ventajas.

“Estamos en un campamento, que es más como un condominio en el que no rigen las normas árabes. Es algo muy chévere, tenemos la escuela del niño al lado y lo llevamos caminando, tenemos gimnasio, hotel, centros comerciales. En ese sentido también estamos muy contentos”, agregó Cuéllar.

En cuanto al juego, el mediocampista fue muy claro: “es un futbol muy competitivo, además se pone difícil por el clima. El tema de los horarios también es complejo porque es difícil que lo vean en otros países, pero le están invirtiendo muchísimo para ser cada día mejor. Es algo con lo que he quedado gratamente sorprendido”.

Sin embargo, el idioma sigue siendo una barrera: “la comunicación es en inglés, hay un traductor pero pues sí, uno tira para el lado del que habla el mismo idioma que uno, André Carrillo (Perú) y Carlos Eduardo (Brasil). Además hay unos masajistas brasileños y otros españoles. Es un equipo muy internacional, habituado a recibir a jugadores extranjeros”.

LAS COPAS INTERNACIONALES LE HAN SIDO ESQUIVAS

Este cambio le ha quitado a Cuéllar la posibilidad de disputar las finales internacionales como la de Copa Libertadores, con Flamengo, y la de AFC Champions League, con Al-Hilal: la primera por haber fichado con el club árabe y la segunda por que no alcanzaron a inscribirlo a tiempo ante la AFC.

“Flamemgo se lo merece por todo lo que ha hecho, por la inversión. Allá viví los mejores años de mi carrera, fueron casi cuatro años de altísima intensidad y nivel, estoy muy orgulloso por lo que hice. Obviamente me hubiera gustado estar en la Final de Libertadores, pero no me arrepiento de haber salido”, manifestó sobre el duelo que tendrá en Santiago de Chile el ‘Mengao’ ante River Plate.

Justamente, sobre esa Final de Copa comentó que “va a ser muy difícil, River está muy acostumbrado a jugar ese tipo de partidos. Eso pesa, lo viví en momentos decisivos. No va a estar fácil para ninguna de las dos partes, Flamengo tiene un plantel muy bueno. Que se lo lleve el mejor, el que haya hecho más méritos”.

Por otro lado, Al-Hilal tiene enfrente al Urawa Reds de Japón y, a pesar de no poder jugar en la competición, Gustavo valoró el trabajo de sus compañeros.

“Esa otra Final de Champions Asiática no es fácil tampoco, se compite con equipos de alto nivel, el último fue el equipo catarí que dirige Xavi Hernández (Al-Sadd). Es muy meritorio por parte de los muchachos. Esperamos que en esos dos partidos se consiga el título y luego intentar hacer un buen Mundial de Clubes. La idea es poder viajar con el equipo a Japón, vamos a ver qué pasa en la primera final para decidir”, finalizó.