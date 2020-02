Hacer ejercicios y deporte mejora la calidad de vida

Sara Mestra es una cartagenera de 50 años que asiste todos los días de 7 a 9 de la noche al Coliseo de Deportes de Combate al programa de Noches Saludable, que realiza el Ider absolutamente gratis.

“Tengo 11 años de estar asistiendo a este mismo programa. Había sufrido un derrame cerebral hace 18 años y hacer actividad física me ha ayudado a tener calidad de vida. Hago ejercicios por salud y soy feliz”, dice Sara.

Los cartageneros ya tienen a su disposición en diferentes puntos: Madrúgale a la Salud (de 5 a.m. a 7 a.m.) de lunes a sábado en 48 puntos de la ciudad; Noches Saludables (de 7 p.m. a 9 p.m.) de lunes a sábados en 45 puntos; Caminante Saludable en las rutas de avenida Santander, Unidad Deportiva Fidel Mendoza Carrasquilla (de 5 a.m. a 7 a.m.) y en Parque Heredia (de 7 p.m. a 9 p.m. y Joven Saludable tiene activos 11 núcleos, de lunes a viernes (de 3 p.m. a 5 p.m. y los sábados (de 9 a.m. a 11 a.m.).

La inactividad física o falta de ejercicio se considera uno de los mayores factores de riesgo en el desarrollo de la enfermedad cardíaca e incluso se ha establecido una relación directa entre el estilo de vida sedentario y los problemas cardiovasculares.

La persona sedentaria tiene más riesgo de sufrir arterioesclerosis, hipertensión y enfermedades respiratorias. El sedentarismo contribuye a acentuar los efectos de otros factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión o el colesterol y eso está comprobado científicamente comprobado.