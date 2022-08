¿Hasta cuándo este martirio llamado Real Cartagena?

“Me fui a la cocina un par de minutos, Real Cartagena ganaba 2-0, faltaba poco para acabarse y cuando regresé ya Real Santander le había empatado. Increíble”.

Lleno de decepción, así estaba Samir Montes, hincha de Real Cartagena que no pudo asistir al estadio Jaime Morón León, por razones laborales, pero que apenas llegó a su casa observó el segundo tiempo por televisión y alcanzó a emocionarse. "Caramba si va ganando el 'Realito' y por dos goles que no es lo mismo me dije. Fui a buscar a la cocina la cena, a servirme el jugo y cuando regresé me encuentro con que ya no estábamos ganando".