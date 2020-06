Hay que trabajar más duro que los demás para llegar a Grandes Ligas: Haad

No todos los días se entrevista a un pelotero que haya tenido la posibilidad de llegar a las Grandes Ligas.

El cartagenero Yamid Haad, hoy a sus 42 años recuerda lo que fue su paso por la Gran Carpa con Piratas de Pittsburgh y Gigantes de San Francisco.

Con los Piratas tuvo una aparición en 1999 y un solo turno al bate. Con Gigantes tuvo 17 apariciones, con 28 idas al plato y conectó dos hit. Se desempeñó como catcher.

Jugar en el mejor béisbol del mundo no es tarea fácil, pero él tiene la mejor recomendación para quienes sueñan con las Grandes Ligas. “A los niños les digo que trabajen más duro que los demás para llegar, nunca dejen que nadie les quite su sueño. Sí se puede”, asegura Yamid, quien a nivel aficionado jugó en Gigantes de Crespo, Martínez Martelo y Electrificadora.

¿El mánager que más influyó en su carrera a nivel aficionado y por qué?

- Guillermo Torres por la educación que me dio.

¿Desde cuándo catcher, quién lo puso en esa posición por primera vez?

- Desde muy niño, mi papá (Manuel Haad) me puso ahí.

¿Quién era su ídolo en esa posición en sus inicios?

- Varios: Marcial Del Valle, Carlos Narváez y Gary Carter.

¿A los cuántos años lo firmaron y quién lo hizo?, ¿qué sintió en ese momentos?

- Me firmaron a los 15 años Ismael Cruz y su papá Pablo Cruz. Esta última persona fue la que más me empujó y me dijo: sin miedo y con Dios siempre. La emoción fue brava, era la oportunidad que buscaba. En San Francisco la pasé muy bien, ahí con quien más compartí fue con Barry Bonds y Willie Mays. Todos se quedaban sorprendidos por el trato conmigo de esos dos caballos.

¿Cómo era Barry Bonds como persona y qué concepto le merece todo lo que hizo como pelotero?

- Es una tremenda persona, para mí es mejor persona que deportista. Un tipo humilde, gran amigo y un bateador de admirar, tanto que no creo que salga otro como él.

¿Qué le faltó a Yamid Haad para consolidarse como Grandes Ligas?

- Pienso que me faltó más oportunidad, pero estoy muy contento con mi carrera como beisbolista.

¿Se ha preguntado qué pudo hacer mejor y no hizo en su paso por las Grandes Ligas?

- Me disfruté cada instante, no cambiaría nada de lo que viví.

¿Qué era lo mejor que tenía como pelotero ?

- Mis ganas y mi brazo.

¿Cómo define la experiencia de haber llegado a las Grandes Ligas?

- Que te llamen para el equipo grande es lo mejor que te puede pasar, la experiencia hay que vivirla y el que la vive se le hace difícil explicarlo.