“He trabajado duro para estar bien en 2021”: Harold Ramírez

Harold Ramírez quiere aprovechar al máximo todo lo que ha entrenado en Cartagena para llegar en el mejor nivel a los Indios de Cleveland, y así ganarse un cupo en el roster de los 26 para seguir bateando de hit en las Grandes Ligas.

“He trabajado duro para estar bien, además me he mantenido viendo muchos lanzadores de Grandes Ligas y Ligas Menores, porque eso me ayuda muchísimo para lo que viene”, dijo Ramírez, quien ya viajó a territorio norteamericano para ponerse a las órdenes de Cleveland.

El outfield cartagenero valoró la temporada que tuvo en el béisbol colombiano, en donde actuó y fue campeón con los Caimanes de Barranquilla.

“Jugar en el béisbol colombiano me ayudó mucho para encontrar el ritmo después de una lesión. Volví a ser el Harold de siempre”, agregó.

La lesión en su pierna izquierda que le impidió jugar el grueso de la temporada en 2020 con Miami Marlins hace parte del pasado.

“Me mantuve fuerte mentalmente y eso fue fundamental. Tengo muchas personas a mi alrededor que me motivaron, gracias a Dios me siento saludable para volver este 2021 con todas las fuerzas”.

Sabe que el béisbol colombiano tiene mucha madera y por eso tiene claro que llegarán muchísimos más peloteros a la Gran Carpa.

“Hay demasiado talento en Colombia, esperemos que no sean 10 ni 11 peloteros por año sino muchísimos más. A los que vienen atrás les digo que sigan trabajando duro y luchen por sus sueños”, finalizó.