Héctor Valiente, bateando de hit y metiendo goles en Bolívar

Héctor Adolfo Valiente Cabarcas no solo batea de hit y fildea bien sino que mete goles, desborda, dribla, hace túneles y encuentra en el fútbol una forma para divertirse y proyectarse hacia al futuro.

Tiene 14 años, mide un metro con 60 centímetros, pesa 55 kilos y actualmente integra la selección Bolívar infantil de fútbol que desde el próximo 25 de febrero participará en Cartagena en el Zonal Nacional Clasificatorio de esta categoría.

Juega béisbol en los Rockys de Chiquinquirá, en la categoría prejunior. Se desempeña como short -stop y outfielder, bajo las órdenes de José Tabares y Edinson Mallarino.

Se inició en la pelota caliente a los 5 años en el Club Pequeñas Ligas Falcón y un año después alternó el béisbol con el fútbol, llegando en primera instancia al club Tigres. Actualmente este extremo derecho está en las inferiores de Real Cartagena, bajo las órdenes de Óscar Passo.

Su compromiso inmediato es con su departamento en el fútbol en el próximo Zonal. “Me sentí orgulloso de mí porque uno de mis sueños era representar a Bolívar en esta disciplina y lo logré”, asegura Héctor, quien dice estar listo y preparador para salir a la cancha a ayudar a sus compañeros para hacer un gran campeonato.

Su caso es poco usual. Alterna las dos disciplinas y en las dos exhibe un alto rendimiento. En béisbol no solo ha representado a Bolívar sino a Colombia.

“En béisbol en sub 10 y sub 12 y representé a Colombia en el Panamericano sub 12”, comenta.

Es un joven de reto y ahora tiene uno que le da vuelta en la cabeza. “Mi próxima meta es llegar a la selección Colombia de fútbol. Siempre coloco a Dios por delante y he recibido el apoyo de mis padres, mis abuelos y mis tíos en los dos deportes”, recalca.

Es hijo de Eloy Valiente Freyle y María Cabarcas Narváez, vive en el barrio Nuevo Bosque y cursa octavo grado en el colegio Inem.

Héctor, quien se declara hincha de Real Cartagena, vive un momento especial, lo disfruta al máximo, da lo mejor de sí cada día y espera, con trabajo y mucha disciplina, lograr los de su corazón.