Heidy Ramírez, con el corazón a mil por actuación de Colombia en el Tour

Heidy Ramírez Mendoza está feliz y esa felicidad tiene un solo nombre: Colombia.

Esta cartagenera, de 27 años, vive en Pau, al suroeste de Francia, país en el que por estos días se realiza el torneo ciclístico más importante del planeta. Y Heidy sí que se ha saboreado este certamen, que ha tenido a dos colombianos ganando etapa: Daniel Martínez y ‘Supermán’ López.

“Estos triunfos me han llegado al corazón, que se me reconozca acá como colombiana me llena de orgullo, que me hablen o me pidan opinión de nuestros ciclistas es muy bacano, a nuestros ciclistas los respetan en Francia”, dijo Heidy. Ella sabe de los esfuerzos y sacrificios que hacen nuestros ciclistas para poder figurar. Eso lo valora al máximo.

“Este año tuve la oportunidad de ver la salida de la novena etapa en Pau-Laruns, en Los Pirineos. Y cuando los horarios del trabajo me permiten veo las etapas en la televisión y trato de estar informada de los ganadores y la clasificación general para saber cómo les fue a los colombianos”, recalca. Vive con pasión cada momento del Tour y las actuaciones de sus compatriotas. “La etapa que ganó Martínez me llegó al alma y la de ‘Supermán’ más, pues nuestro país, tras la retirada de Egan Bernal, necesitaba de una satisfacción y por fortuna se dio”, dice Heidy, quien en su niñez fue una destacada nadadora. Su amor por el ciclismo inició en su natal Cartagena al lado de su madre, Neyla Mendoza, una apasionada por todos los deportes.