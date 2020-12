Hermana de Maradona lanza duras acusaciones a Dalma y Gianinna

La polémica tras la muerte de Diego Armando Maradona no para. Mientras la Fiscalía de Argentina investiga las circunstancias en las que falleció el ídolo del fútbol, miembros de su entorno han empezado a lanzarse ataques entre ellos.

La última protagonista fue Ana Maradona, hermana del futbolista, que dejó unas duras acusaciones en contra de Dalma y Gianinna, hijas de Diego.

Ana pidió salir al aire en el programa ‘Los Ángeles de la Mañana’ para responder algunas informaciones que realizaban panelistas sobre la herencia de Maradona. Una de las columnistas en el programa dijo que varios familiares vivían de Maradona, lo que provocó la reacción de la hermana, que terminó acusando a Dalma y Gianinna.

“Mis hijos y los hijos de mis hermanos nadie vivía de Diego, nadie. Era muy generoso, sí, era generoso, a veces nos regalaba algo, pero nada más. Nosotros no vivimos de él, nunca, jamás. Como ellas vivieron, sin él no hubiesen sido nada. Que se queden calladas. Que no nos entierren a nosotros, encima del dolor que tenemos, porque nosotros sí tenemos dolor. Lo del testamento nunca nos interesó”, dijo Ana Maradona.