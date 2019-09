Alexis Herrera, el cronometrista del Clásico RCN

Un total de 16 jueces y comisarios hacen parte del staff de juzgamiento que tiene a su cargo la difícil tarea de cronometrar a la perfección los tiempos de cada uno de los pedalistas que participan en la edición 59 del Clásico RCN Andina.

No hay tiempo de equivocaciones y para no fallar, en el muy remoto caso que el digital se atore, se toman tiempos manuales. Y en ese cuerpo de juzgamiento está un cartagenero, Alexis Herrera Romero, con toda la experiencia y capacidad para decidir el orden de llegada en cada etapa.

Herrera Romero tiene 46 años, 27 dedicados al ciclismo, su pasión desde niño. Se desempeña como comisario nacional en la carrera. Siempre está con un cronometro, un lápiz y un cuaderno para que no se le escape nada.

Es uno de los comisarios más admirados y respetados del Clásico. Sus compañeros lo definen como un teso en la llegada. “No se equivoca, es un estudioso”, asegura Héctor Fabio Arcila, comisario internacional y director de juzgamiento del Clásico RCN.

¿Cómo llega al juzgamiento?

A la pregunta soltó la risa. Y dice: “mira como llego. En 1989 se realizó la Vuelta a la Costa. Frente a Chambacú fue la llegada. Yo estaba viendo la carrera, pero me llevé un lápiz y un papel y anotaba. En la llegada, en pleno embalaje, se cayó la tarima. Los jueces, en el suelo, no tomaron los números de los ganadores. Se formó la confusión. Yo me acerqué a Armando Jiménez y le dije, yo tengo los números, yo se quien ganó. Y así fue. Desde entonces me vinculé al colegio de jueces de Bolívar.

¿Cómo llega a ser comisario nacional?

-Primero hice el curso de juez nacional en 1992 y luego en el 1995 el de comisario nacional. He echo varios cursos y las carreras me han dado la experiencia.

¿Cuál es su función en el Clásico RCN?

Soy el cronometrista oficial de la carrera. Es un cargo de responsabilidad. Cada ciclista tiene un chip que cuando llega marca su tiempo. Pero uno debe tomar el cronometraje manual.

¿Cuántos Clásicos RCN?

-Llevo cinco con este, cuatro consecutivos. Tengo cuatro Vueltas a Colombia, tres Juegos Nacionales, dos Centroamericanos y del Caribe, tres Sudamericanos y dos Bolivarianos.

¿El cronómetro es el gran aliado?

-Eso tiene su secreto, pero requiere de práctica. El cronometrista debe ser exacto, no puede equivocarse porque una carrera se puede definir por un segundo.

¿Cuál es su sueño?

Siempre he querido hacer un curso élite internacional, que se hace cada cinco años para estar en las grandes Vueltas de América y en el Tour del Porvenir.