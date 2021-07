Hinchas de Junior hacen plantón para exigir continuidad de Teo Gutiérrez

“Teo no se va, Teo no se va”, dicen principalmente los cantos que los hinchas entonan.

La convocatoria la hicieron los hinchas por las redes sociales tras conocer que entre Junior y Teo Gutiérrez no hubo arreglo para su continuidad para la siguiente temporada del rentado colombiano.

“Hacemos este pedido respetuoso a los directivos del equipo porque Teo es un jugador insigne de la institución y se necesita para los torneos que vamos a afrontar, tanto local como internacional”, dijo hincha que pidió no ser identificado.

Cuando se le preguntó que si ese plantón no daba resultados qué pensaban ellos, respondió: “por lo menos se hizo el intento para que entraran en razón y no dejaran al equipo desmantelado. Se quedan unos que no quieren ni respetan al club y los que han mostrado su respeto y amor, lo desechan”.

Otro dijo que “creo que el equipo si no lo quería tener más debió, por lo menos, darle una despedida digna. Creo que Teo se lo merece y sacarlo de esa manera no me pareció digna para una figura que le entregó muchas cosas al club”.

Por lo pronto, Junior anunció, en sendos videos, la despedida de Teófilo Gutiérrez y Migue Ángel Borja. A los dos se les venció el contrato el 30 de junio.