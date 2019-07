Hoy, el Derby de Jonrones con 8 paleadores

LA MLB informó que Christian Yelich, el actual líder de jonrones de las Grandes Ligas, no podrá estar en el Derby de Jonrones 2019, que se efectuará hoy en Cleveland, previo al Juego de Estrellas de mañana.

Aparentemente, Yelich sufrió una molestia en la espalda, que aunque no lo ha llevado a la lista de lesionados no le permitirá ir al festival de vuelacercas.

Su lugar será ocupado por el pelotero de los Atléticos Matt Chapman, modificando las llaves para esta edición quedando así: Matt Chapman vs. Vladimir Guerrero Jr; Alex Bregman vs. Joc Pederson; Pete Alonso vs. Carlos Santana, y Josh Bell vs. Ronald Acuña Jr.

Los participantes del Derby de este año tienen un promedio de 25 años, el grupo más joven en la historia del de este evento, incluso es la primera vez que el Derby contará con varios participantes menores de 22 años de edad.