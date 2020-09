II Torneo de Ajedrez del Caribe tiene abiertas inscripciones

En el mismo podrán inscribirse aficionados y profesionales en las 5 categorías (sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 17) y participar en las dos modalidades: Festival/ iniciación y recreativo y Torneo/ Competitivo.

El Festival es dirigido a los aficionados, quienes están iniciando sus primeros juegos y no cuentan con Elo, y la de Torneo es para aquellos expertos que cuentan con Elo o ranking.

Los interesados se deben inscribir en la página web: www.fundacionalaruedarueda.org donde registrarán sus datos personales, seleccionarán su modalidad, categoría y deben anexar una fotografía reciente.

Previamente, los participantes deben crear su cuenta en Lichess, la plataforma oficial para el desarrollo de las competencias. Después de realizar el proceso de inscripción, los participantes recibirán un correo confirmación de su registro, participación y fechas de juego.