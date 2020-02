Inauguran cancha de fútbol en Nelson Mandela

Este lugar, que antes era “un barrizal, un espacio degradado”, será utilizado por los adultos para la realización de ejercicios, y desde luego, para los niños y los jóvenes para la práctica de deportes.

“La administración del alcalde William Dau se suma al esfuerzo con el IDER, de no solo construir la cancha, si no de mantenerla, y cuidarla. Es la JAC y la comunidad la que tiene que apoderarse de la cancha para que no sea degradado”, señaló García.

Por su parte, el alcalde Dau señaló que Nelson Mandela es uno de los sectores que ha sentido en ‘carne propia’ los rigores de la pobreza extrema, la marginalidad y la exclusión.

“También ha sido un estandarte de la reacción ciudadana contra estos males, se ha puesto de pie para hacer valer sus derechos. A muchos de ustedes les debo la oportunidad de estar hoy aquí como alcalde Mayor de Cartagena en esta nueva fase de transformación, la convivencia pacífica, la tolerancia y la integración en espacios como este que demuestra que sí es viable tener escenarios deportivos dignos y de buena calidad”, puntualizó.