Increíble: voleibol de Bolívar, el mejor del país, afuera de la Superliga

El tema es más grave, pues las voleibolistas de Bolívar vienen entrenando hace más de un mes para atender el compromiso de la Superliga y ahora resulta que Bolívar simplemente no estará.

Es como si a Bayern Munich, actual campeón de la Champions League, no lo dejaran participar en este campeonato este año.

Bolívar es el rey del voleibol femenino en Colombia, pero a las chicas ‘Superpoderosas’, como se les conoce a nivel local, no les admiten participar en la Superliga de Voleibol Profesional, que dará inicio en diferentes ciudades del país desde el próximo 13 de noviembre.

El voleibol femenino de Bolívar está muy triste, contra el suelo, por algo que sencillamente no se puede entender.

Pero lo cierto es algo que no se entiende. “Luego dicen de la Federación de Voleibol Colombiana que es invitacional pero con nombre de universidad; es decir que las ligas toman un nombre de una universidad y ponen sus seleccionados departamentales. Entonces por qué no está Bolívar si tenemos clubes universitarios adscritos a la liga como Universidad de Cartagena, Tecnológico de Comfenalco, entre otros”.

Explica Polchlopeck que se decide llamar Superlga y “manifiestan que sería a través de universidades, supuestamente las 8 del ranking de Ascum de 2019. Según eso sacaron de una a Bolívar porque no tenemos presencia en este evento y menos en este ranking”.

José Polchlopeck, quien recientemente fue elegido como presidente de la Liga de Voleibol de Bolívar, aseguró que: “El Ministro del Deportes, Ernesto Lucena, se comprometió a dar recursos para mejorar las ligas profesionales de béisbol, baloncesto y voleibol, esta última no podría llamarse profesional porque sus clubes no están aptos para ello. Hasta ahí todo va bien”.

¿Cuál es la razón?

El dirigente de Bolívar la tiene clara. “No somos de la corriente política de la Federación, solo invitan a sus aliados y con ello eliminan al competidor más fuerte. Antioquia tiene dos cupos, Valle dos cupos y Bolívar no tenga representación. Cómo se puede hablar de desarrollo deportivo sin estar los principales protagonistas. Ya comenzaron los otros departamentos a hacerle ofertas a nuestras jugadoras para llevárselas a jugar la Súperliga con la condición que los representen en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero. Quieren desarticular nuestra selección, que lleva un proceso ganador hace muchos años”.

Indignación total

Daniela Castro, una de las jugadoras destacadas de Bolívar, afirmó que: “Esta Superliga me tenía contenta, porque después de tantos años de esperarla por fin se va a realizar en nuestro país, es muy importante para nuestro desarrollo deportivo, pero hoy debo decir que siento mucha tristeza porque no nos tuvieron en cuenta para participar. No es para nada justo siendo Bolívar durante varios años campeones de manera consecutiva. Hemos entrenado muy duro para hacer parte de esta Súper Liga, merecemos estar ahí”.

Gisell Pérez, integrante de la selección Bolívar y Colombia, recalcó que “lo de la Superliga es excelente, pero me alegraría más de participar ahí y tener la oportunidad de representar a nuestra región. Llevamos más de un mes entrenando para estar ahí, queremos seguir desarrollando nuestro potencial”.