Ineos se retiraría del Tour de ser necesario

Una explosiva declaración dio el mánager general del equipo Ineos Dave Brailsford sobre la participación de esa alineación en el Tour de Francia 2020.

El dirigente le indicó al diario británico The Guardian que esa escuadra se retiraría del Tour de Francia, en caso de considerarlo necesario, por salvaguardar la integridad de sus corredores de la pandemia del COVID-19.

Para Brailsford, la decisión de participar en el Tour, se tomará con base en la situación que se viva en el momento.

“Nos reservaríamos el derecho de retirar al Team Ineos si lo consideramos necesario. Mientras la carrera está en marcha, planearemos participar, pero igualmente controlaremos la naturaleza cambiante de cómo se desarrollan las cosas, como lo hicimos antes de París-Niza”

“Supervisaremos la situación con mucho cuidado y por supuesto, tomaremos nota de la orientación nacional y de todos los consejos. Este es un enfoque sensato, responsable y razonado”, agregó el hombre que gerenciando la estructura británica ha festejado 7 títulos del Tour en la última década.

Especialmente desde Gran Bretaña, fuertes críticas ha suscitado la nueva fecha prevista para la realización del Tour de Francia, entre ellas el llamado más fuerte lo ha hecho la directora de Salud Pública Global de la Universidad de Edimburgo, Devi Sridhar, que considera; “Lo más inteligente es cancelar este año, sería la receta para el desastre. Es una decisión dolorosa, pero no tienen otra opción”, indicó la asesora de la pandemia para el gobierno escocés.

En caso de que Ineos no participe en la carrera francesa, el colombiano Egan Bernal no podría defender su histórico título obtenido el año anterior y sería un impacto muy fuerte para el joven corredor. (Lea aquí: Ineos no acudirá a cuatro competencias).