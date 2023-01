Inesperado retiro de Egan Bernal en Vuelta a San Juan

“Es bonito recibir el apoyo de los ciclistas colombianos. Somos rivales en la carretera, pero fuera buenos amigos. Es importante que me apoyen, he pasado momentos difíciles y espero ser un ejemplo para no rendirse nunca”, aseguró el ciclista nacido en Pesca, Boyacá.

Fue un día de esprinters y sorpresa con la victoria del australiano Sam Welsford (DSM) en la sexta etapa de la Vuelta a San Juan. El antioqueño Fernando Gaviria terminó en la tercera posición con el mismo tiempo del ganador.