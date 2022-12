¡Insolito! técnico renunció tras agredir a uno de sus jugadores

El entrenador del Utrecht, Henk Fraser, renunció este miércoles a su cargo como consecuencia del incidente ocurrido en el entrenamiento del pasado sábado, en el que supuestamente el técnico habría agarrado por el cuello al delantero alemán Amin Younes. Lea aquí: Cartagena, sede del “Curso técnico de entrenadores de sóftbol”

“Esto no me había pasado nunca como entrenador. He perjudicado al club con esto y eso le duele a muchos, incluido a mí. Por eso he decidido dejar de ser entrenador del FC Utrecht. No me reconozco en mis actos y quiero pedir disculpas a todos los implicados”, señaló Fraser en un comunicado difundido por el club.