Investigan posible intento de homicidio contra el jugador Alfredo Morelos en Escocia

El goleador del equipo Rangers de Escocia es un colombiano, un cordobés para ser más exactos. Se llama Alfredo Morelos y entró a la historia como uno de los cafeteros con más anotaciones en Europa.

Pero no todo es color de rosa, el jugador ha sido catalogado como un rebelde, su personalidad no le permite dar su brazo a torcer y testigo de eso ha sido su entrenador Steven Gerrard, quien pese a su forma de ser no deja de aplaudir su talento.

Es posible que esa “rebeldía” sea por una sola cosa: un escudo o capa contra la discriminación y el racismo que tanto se ve en el Viejo Continente y del que Morelos ha sido víctima.