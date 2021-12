Ironman 70.3 Cartagena: ¡A correr sobre 488 años de historia!

Después de terminar sus estudios, emigró a Estados Unidos, y llegó a Miami, donde reside. Allí trabajó lavando carros y en otros oficios, mientras que en su ratos libres corría como triatleta.

“Ahorré por varios años y logré montar una tienda de triatlon en Miami, que se llegó a convertir en la tercera mejor de los Estados Unidos. Me casé y cinco años después vendí la tienda. Luego organicé mi primer torneo de triatlón donde aporté una bolsa de premios y se me llenó eso de profesionales. Se inscribieron 1.500 deportistas, fue una locura. Al siguiente año hice la segunda edición y para mi mayor sorpresa me nombraron como el décimo mejor evento del mundo ese año. Dije esto es lo mío”, explicó el CEO de Colombia Tri Events.

Agregó que “he tenido caídas como todo, me han dado duro, pero he aprendido de los errores y los he tomado como experiencias. El ser humano no deja aprender hasta que se muere. Quiero seguir en esto, yo sé que la vejez viene, pero quiero seguir gozando esto. Tengo el apoyo de mi esposa Maibori de Anderson, quien es paisa y de mis dos hijas”.

Anderson le envió un agradecimiento al alcalde de Cartagena William Dau y su gabinete, así como a la directora del Ider Viviana Londoño por todo su apoyo a esta competición, lo mismo que a la firma Allianz.