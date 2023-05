Isac Rincón: golpes sin apoyo, pero con mucho talento y llenos de ilusiones

Golpea el saco con firmeza, lo hace una y otra vez. Sus guantes están deteriorados, sus botas tienen agujeros, pero eso no importa, pues Isac David Rincón Carmona sigue en busca de su gran sueño: ser campeón mundial de boxeo. ¡No hay que rendirse!: Real Cartagena necesita levantar cabeza ya

May 22 - 10:02

May 22 - 09:43

Cancillería brasileña pide “tarjeta roja” al racismo y no a Vinicius

Cancillería brasileña pide “tarjeta roja” al racismo y no a Vinicius

May 22 - 10:25

“Me siento muy bien boxeando, he venido haciendo las cosas bien, quiero representar a Bolívar en el próximo torneo nacional, pero estamos buscando los recursos para asistir este 30 de mayo a Cali”, sostiene Isac David, un joven lleno de ilusiones que necesita del apoyo para seguir desarrollando su talento.

Tiene 16 años, desde hace 5 se metió en el boxeo. Un día cualquiera estaba aburrido y se presentó en el gimnasio y desde entonces no ha podido dejar de entrenar en el deporte de las Narices Chatas.

Isac tiene talento y mucho potencial

Es cartagenero, vive en el barrio Huellas Alberto Uribe, es hijo de Pedro Rincón ‘El Torito’, quien fue campeón mundial supermosca en 2004 de la UBC (Universal Boxing Council).

“Lo del boxeo es algo mío, mi papá nunca me inculcó la práctica por este deporte, esto nació de mí, soy feliz en el ring”, comenta esta joven promesa que profesa un gran amor por este deporte.

“Sueño con ser campeón mundial, no tengo un objetivo diferente, soy un boxeador estilista, de perfil zurdo, sé manejar la derecha, me muevo bien, las últimas tres peleas las he acabado por nocaut”, comenta orgulloso Isac David, quien ha realizado 24 peleas, con solo 4 derrotas a nivel aficionado.

Su entrenamiento es intenso. “Me levanto a trotar una hora a las 4 de la mañana, voy al colegio, regreso a las 2 de la tarde, salgo al gimnasio de 4 de la tarde a 7 de la noche. Esa es mi rutina todos los días”.

Cursa noveno en el colegio Almirante Colón. Es buen estudiante.

“Me gusta esta vaina, quiero salir adelante, tengo unos guantes deteriorados que me regaló La Roca Barrios y un par de botas, que son más huecos que botas, pero aún así sigo adelante, quiero representar una selección Colombia, soy disciplinado, no me rindo”.