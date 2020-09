James Rodríguez, con muchas ganas de mostrar más de su magia

Y James inmediatamente pasó a ocupar las páginas de los diarios ingleses y, además, a ser tenido en cuenta en el once ideal de la primera jornada de la Premier, que estuvo integrado así:

Una nueva salida

Hoy, a las 2:15 de la tarde, Everton recibe al Salford, en la Copa de la Liga de Inglaterra, en el estadio Goodinson Park, la casa del equipo azul y blanco y en donde James espera vivir muchos momentos de alegría jugando fútbol.

No se sabe si el colombiano también sumará minutos hoy, pues no ha realizado pretemporada y no se le puede arriesgar con tanta carga física.

Nada esperaba que jugara 91 minutos ante el Tottenham y así sucedió, con un James que mostró grandes arrestos físicos, pese a solo haber entrenado los últimos cuatro días con su nuevo club.

Los hinchas del Everton sueñan con su nueva estrella, le quieren ver en casa, pero no se sabe qué decisión tomará Ancelotti sobre cuántos minutos pondrá a jugar hoy a Rodríguez, su as bajo la manga para sacar buenos resultados jugando muy bien al fútbol esta temporada.

Ahí está la duda. Le dará una buena cantidad de minutos a James para acercarlo más al grupo o decidirá ir llevándolo poco a poco. La respuesta se sabrá pronto, pero lo cierto es que podríamos estar viendo el despertar de una estrella que estaba apagada y ha vuelto con ganas de brillar muchísimo.