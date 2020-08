James Rodríguez, descartado; Cuadrado en el tridente

Que James Rodríguez no aparezca en una nueva convocatoria del Real Madrid es hablar de lo mismo una vez más. Pero se tiene que informar: James no hará parte de nómina que viajó a Inglaterra a jugarse mañana su paso a los cuartos de final ante el Manchester City.

El volante colombiano no fue tenido en cuenta en los últimos juegos del Real Madrid por Liga, tras pedir él mismo que no llevaran a Bilbao, pues estaba aburrido que fuera convocado y no le dieran ni un solo minuto. Entonces, como era de esperarse, Zinedine Zidane, lo borró de una vez por todas.

Así seguirán las cosas en la Champions, en donde James no tendrá cabida aún y cuando Real Madrid logre remontar el marcador adverso de 2-1 en el Santiago Bernabéu. El juego será a las 2 de la tarde. Real Madrid viene de ser campeón de la Liga, pero tendrá un duelo complicado.