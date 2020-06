James Rodríguez: ¿Juega o no juega con el Real Madrid hoy ante Valencia?

Todo apunta desde hace mucho tiempo, así digan en las huestes del Real Madrid lo contrario, que hay un gran distanciamiento entre el jugador James Rodríguez y el técnico Zinedine Zidane.

Alfredo Relaño, exdirector del Diario As, de España, aseguró que: “Hay algo roto entre Zidane y James, de eso no hay ninguna duda. Quizá le veamos algo de aquí al final de la Liga, pero es evidente que no cuenta con él”, dijo el periodista, quien resaltó la calidad futbolística del colombiano.

Quique Wolf, exfutbolista argentino y hoy comentarista, cree que la situación entre James y Zidane no pasa por la calidad del jugador.

“Uno supone que con la calidad que tiene Zidane a él le gustan los jugadores de categoría”, recalcó Wolf.