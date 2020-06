James Rodríguez, un cero a la izquierda para Zinedine Zidane

Relegado, en el olvido, sin ser importante, así estuvo ayer una vez más el crack colombiano James Rodríguez, quien se la pasó mirando lejos y sentado en el banco en el triunfo 3-0 de Real Madrid ante el Valencia, en la jornada 29 de la Liga Española.

Nada convence a Zinedine Zidane, nada. El técnico de Real Madrid se la volvió a jugar sin James, ratificando una vez más desconfía en las condiciones del 10, generando toda clase de críticas desde Colombia, en donde se quiere y creen en el fútbol del cucuteño.

Ya lo había dicho Faustino Asprilla, exastro del fútbol colombiano y quien triunfara en el pasado en el fútbol europeo, que James tiene calidad y merece respeto.

“No me parece que James Rodríguez sea responsable, se entrena todos los días igual que todos. No me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, hay que respetar”, escribió el ‘Tino’ en sus redes sociales.

Pero nada, Zidane una vez más le tiró la puerta en la cara aún y cuando sufría mucho hasta el minuto 61 cuando el juego estaba 0-0 y se requería de más ideas para romper la férrea defensa del Valencia.

Ni si quiera así optó por ingresar a James, de quien la prensa española ha dicho que atraviesa por un buen momento y que es de los mejores en cada práctica.

Faustino no se hubiera aguantado esto. “James porque tiene una paciencia. Yo mando a Zidane a comer m...”, agregó el polémico jugador.

James solo ha jugado siete partidos en la Liga con el Real Madrid, con 341 minutos acumulados y un gol.