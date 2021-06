James Rodríguez y la pelea, en plena Copa América, con los ídolos del pasado

Las declaraciones de James Rodríguez, Camilo Zúñiga y Teo Gutiérrez, quienes hicieron parte de la selección Colombia que jugó el Mundial de Brasil 2014, en donde la Tricolor tuvo su mejor actuación, llegando hasta cuartos de final, no generan el mejor ambiente y han sido muy criticadas por un sector de la hinchada y el periodismo de nuestro país.

Todo pasó por la desconvocatoria de James Rodríguez en la selección Colombia en las pasadas jornadas por Eliminatorias. De ahí en adelante, el volante ofensivo del Everton se ha dedicado a cuestionar y controvertir todo lo hecho por Reinaldo Rueda, el nuevo técnico de la Tricolor. Pero además, el volante ofensivo ha entrado en otra polémica.

Zúñiga y Teo, en un en vivo en redes sociales, apoyaron a James y criticaron a varios exjugadores de Colombia que hoy hacen parte de diferentes programas de radio y televisión y han lanzado varias opiniones que no han sido del agrado de ellos.

“No comparto con los ídolos de uno que están detrás de un micrófono, no pueden ser tan desleales, son desleales por 3 pesos. Muchos jugaron con nosotros y muchos estuvieron de este lado”, dijo Rodríguez, quien recalcó: “Ellos pensaron que iban a estar arriba siempre, pero nosotros, con todo el respeto, los superamos, ya los pasamos”.

Zúñiga afirmó que: “Esos mismos son los que cuando la selección Colombia se concentraba en Barranquilla eran los primeros en ir a pedirnos camisetas”.

Faustino Asprilla salió al quite y dijo: “A mí me gustaría que James saliera y dijera quiénes son, me parece muy extraño que la coja con todos cuanto él tiene una pelea casada con Freddy rincón. Punto. Entonces, que sea valiente”.

James no estuvo de acuerdo con la decisión de Rueda de dejarlo por fuera de la convocatoria. El jugador fue citado a la concentración de Colombia para los dos juegos por Eliminatorias ante Perú y Argentina, pero no se presentó y aseguró hacerlo en otra fecha, pues prefería seguir recuperándose de una molestia muscular en Medellín y no en la concentración. Esto no le habría gustado a Rueda, quien decidió entonces no contar con él en estos momentos.

En los últimos meses, James ha tenido varias lesiones que le han pedido jugar con el Everton en la Liga Premier. No es el mejor momento de Rodríguez con la selección Colombia, a través de las redes se ha dedicado a cuestionar a Rueda y a las figuras del pasado de la Tricolor,.