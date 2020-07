James Rodríguez no es feliz y ya cuenta los días para salir del Real Madrid

Aunque Zinedine Zidane lo ocultara una y otra vez en las diferentes ruedas de prensa nunca ha existido empatía entre él y James Rodríguez, quien hoy vive días difíciles en el Real Madrid, que se encamina hacia el título de la Liga sin contar prácticamente con el colombiano.

Y la copa se rebosó. James estalló y pidió no ser convocado para entrenarse en casa y con eso se terminó de clavar una estocada para que Zidane no lo vuelva a tener en cuenta en lo que resta de la temporada. Eso es lo que seguramente pasará.

“Es él el que ha querido quedarse afuera por un tema suyo y ya está”, afirmó Zidane.

Así, con las relaciones totalmente rotas con el técnico francés, James se encamina a afrontar las cuatro fechas que restan de a Liga y Champions League, en donde seguramente será un cero a la izquierda, como ha venido aconteciendo.

Edu Aguirre, periodista español, reveló en El Chiringuito que James y Zidane sostuvieron una charla en el último entrenamiento antes de que se definiera la convocatoria y dejaron las cosas claras.

“James ha llegado a su límite mental, a su límite de no soportar jugar. James ha hablado con Zidane y le pidió no viajar porque cada vez que no juega, que no se siente importante, es como si se le clavara un cuchillo en el corazón. Cada partido para James es un sufrimiento más. James no aguanta más esta situación”, aseguró Aguirre.