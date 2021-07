Javier, Jevin y Jeison, con talento, clase y ganas le apuestan al éxito

Ver recientemente la Copa América y la Eurocopa despertó en ellos más emoción por la práctica del fútbol, un deporte que cada día gana más adeptos en Cartagena y Bolívar.

En el Torneo Caribeño del Oriente, que se realiza con éxito en las canchas del Club Social y Deportivo Palmeiras, situadas cerca al populoso barrio de El Pozón, son cientos los niños que se divierten jugando el deporte de sus amores, pensando en aportar todo lo que saben en el servicio de sus equipos y, además, soñando con ser profesionales en este deporte para así sacar a sus familias adelante.

En el campeonato hay grandes talentos que muestran su calidad, se entregan al máximo y compiten con mucha alegría, pensando en seguir perfeccionando sus cualidades en este deporte.

El torneo, que es organizado por Fudef en su segunda versión, cuenta con el aval de la Liga de Fútbol de Bolívar y busca que los clubes cartageneros tengan nuevas opciones para la preparación de sus categorías. Participan la mayoría de clubes de Cartagena con niños entre 4 y 17 años.

La calidad de Javier

Javier Junior Ozuna Baldovino, 12 años, tiene una gran calidad como marcador de punta. Juega para Talentos Cartageneros y se le ve mucha claridad para sumarse al ataque y también para defender y meter pierna fuerte en el momento que la situación lo amerite.

“Me inicié en el fútbol a los 3 años, esto es lo que más me gusta hacer. Me gusta apoyar a mis compañeros en defensa y ataque, hablarles para que estén atentos. Soy un ganador, me gusta ganar”, aseguró este joven cartagenero, minutos después de la victoria de Talentos Cartageneros 3-1 ante

Vive en San José de los Campanos, cursa sexto grado en el colegio Almirante Colón, es hijo de Javier Ozuna y Betty Baldovino.

“Mis equipos preferidos son Junior de Barranquilla y Barcelona. Mi ídolo es Fabián Viáfara, el lateral de Junior. Es un jugador de ida y vuelta, me identifico con su juego. Yo quiero ser grande en el fútbol y ver a mis papás orgullosos de mí”, recalca Javier, quien tiene un futuro prometedor en este deporte.

Jevin, en la jugada

Jevin Alfonso López Arcia (9 años) también corre detrás de un balón en busca de sus sueños. Se desempeña como volante de marca de Atlético Arjona.

Este joven es aguerrido y tiene buena fundamentación técnica. “Me gusta quitar balones, aportar mucho en la marca para ayudar a mi equipo. Admiro a Wílmar Barrios, es todo un crack, el mejor de Colombia en estos momentos”.

Sobre sus características como jugador afirma que “además de ser fuerte en la marca doy muy buenos pases, me gusta cambiar de frente y hacer goles. Soy hincha de la Juventus, mi sueño es llegar a la profesional”, recalca Jevin, quien estudia en el colegio Gimnasio Moderno de Villa del Norte en Turbaco, en donde cursa cuarto de primaria.

Es hijo de Jevin Arnulfo López y Marlins Arcia. Reside en Turbaco, en el barrio Brisas de Paz, en donde pateó sus primeros balones.

Jevin hizo un gran aporte en la cancha en el empate 1-1 de Atlético Arjona ante Dupla Fútbol Club.

Jeison, goleador

Jeison José Cervantes Jiménez (9 años) también muestra cosas interesantes con el balón en la cancha.

“Soy delantero, me gusta hacer goles, eso me emociona, entreno todos los días buscando mejorar mis cualidades. Soy rápido, habilidoso y goleador”, asegura Jeison, quien juega en Dupla Fútbol Club.

Tiene claro quién es su gran ídolo: “Cristiano” y también cuál es el equipo que más admira “La Juventus de CR7 y Cuadrado”, recalca.

Nació en Sincerín (Arjona) y busca cada día ser mejor en su posición para conseguir muchos logros en esta carrera.