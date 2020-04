Jercy Puello, talento y ejemplo de pasión y lucha

- No. Nunca me ha llamado la atención.

- La impotencia de no conseguir algo que he planeado y por lo que me he esforzado mucho para lograrlo.

El patinaje, su pasión

Pero también había que hablar con ella del deporte de las ruedas y los patines, ese que se ha convertido en la gran pasión de su vida y con quien se ha dado a conocer en el mundo como la patinadora más ganadora de Colombia en todos los tiempos.

Por todos sus logros se convierte en una gran autoridad para hablar del patinaje.

¿Qué piensa del presente del patinaje local?

- Cartagena y Bolívar tienen un semillero muy importante, pero si no le prestan atención, se puede perder. Hay niños muy buenos, pero no tienen el recursos para mantenerse y sabemos que el apoyo es solo para deportistas de alto rendimiento. A nivel nacional se puede decir que podemos estar tranquilos, pero sin descuidar a todos esos niños que con esfuerzo y dedicación entregan todo de ellos para conseguir lo que se proponen.

¿Cuáles son los mejores entrenadores del patinaje de Bolívar según su concepto?

-Abel Paola Morales y Álvaro Ramos.

¿Por qué a Bolívar le cuesta tener fondistas de gran nivel?

- Porque Bolívar siempre se ha caracterizado en solo sacar velocistas y no se ha esmerado mucho para tener sus propios fondistas. Dicen que por ser una ciudad calurosa y a nivel del mar no salen fondistas. Pero me pregunto yo, como sí pudo salir una Alexandra Vivas, un José Paola, entre otros más.

¿Qué le faltó por ganar en el patinaje?

-Una medalla olímpica. Lastimosamente mi deporte no es olímpico.

¿Su triunfo más especial y por qué?

- En el Mundial de Bélgica 2013. Venía de una enfermedad de varicela y me habían quitado el récord del mundo en los Juegos Mundiales del mismo año en Cali. Ganar esa medalla en los 300 metros y volver a tener el récord fue algo que me marcó para siempre.

¿Qué le faltó por ganar en este deporte?

- Una medalla en los Juegos Nacionales 2015. Al no clasificar ese año a la selección Colombia me desanimé por completo, pero tuve ángeles a mis alrededores que me apoyaron y me hicieron caer en cuenta que tenía que responderle a mi departamento y así lo hice, ganando 3 medallas de oro y logrando superar mi récord en los 300 metros.

¿Este Mundial en Cartagena será el último en su carrera?

- Siempre he dicho que solo Dios tiene esa respuesta.

¿Qué se ve haciendo en dos o tres años?

- Estudiando Gerencia Deportiva.