Jhon Córdoba: “Tenemos buenos jugadores y eso hay que aprovecharlo”

Jhon Córdoba llega a la selección Colombia cargado de mucho optimismo.

El atacante, del Hertha de Berlín de Alemania, de 27 años, estuvo en una rueda de prensa virtual para hablar de su convocatoria a la selección y el inicio de las Eliminatorias Suramericanas con miras al Mundial de Catar 2022.

“Hay jugadores muy fuertes en el frente de ataque, vengo a mostrar lo que sé, pero también aprender cada día”, dijo Córdoba.

Sobre su perfil como jugador, Córdoba dijo estar dispuesto a jugar en la posición que lo necesiten. “Siempre he jugado como delantero centro, pero últimamente en el club he rotado por las bandas, espero adaptarme de la mejor manera a lo que requieran de mí en la cancha”.

Para él ha sido muy placentero hacer parte de la Selección. “Este es un equipo unido, en el camerino hay una alegría inmensa. Contra Venezuela no será un rival fácil, pero nosotros tenemos muy buenos jugadores y hay que aprovechar eso”.

Gabriel Fuentes, lateral que juega en el Atlético Junior, también expresó su concepto sobre su convocatoria, que resultó ser sorpresa y a última hora. “Estoy feliz y contento con esta convocatoria, no me lo esperaba eso me pone muy alegre. Este es un proceso, vengo haciendo las cosas bien y quiero salir adelante”, dijo.