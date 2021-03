Johan Rodríguez avanzó a segunda ronda de la Parada Juvenil de Tenis

Luego de dos horas y media de juego, el tolimense Johan Rodríguez, derrotó al eslovaco Peter Benjamín Privara y avanzó a segunda fase de la parada de la ITF Tennis Tour Juniors J1, que se disputa en el Parque de Raquetas, ‘María Fernanda Herazo’ de Barranquilla.

El colombiano empezó abajo en el primer set por 2/6, pero en los dos siguientes se impuso por 6/2 y 6/3, empleando un tiempo de dos horas y 30 minutos de juego para derrotar a la siembra número tres del torneo de Barranquilla

“La verdad es que fue bastante difícil, el viento no ayudó en nada, fue muy complicado jugar así, pero después del primer set me tocó replantear el partido y pude darle la vuelta”, dijo Rodríguez, quien es la raqueta número de Colombia en la categoría junior.

Sobre los correctivos que hizo para poder derrotar al eslovaco, manifestó que “le estaba jugando mucho con el revés y él contrarresta con el slide. Y después de haber perdido el primer set técnicamente fácil, replanteé y empecé a jugarle un poco más alto, él se empezó a sentir incómodo, empezó a tirar más bolas afuera y yo empecé a sentirme mucho mejor, encontré mi juego y a pegarle un poco mejor a la pelota”.

Sobre las condiciones climáticas a las que tuvo que enfrentar durante las dos horas y media de juego, Rodríguez manifestó que “estaba muy caliente, estaba haciendo demasiada humedad, incluso me acalambré, pero logré estirar, me recuperé y al final me sentí mejor físicamente que él”.

El nativo de Melgar Tolima, dijo que para el torneo de Barranquilla trajo muchas expectativas, “vengo con la confianza para jugar una de las semifinales, que es el objetivo principal en estos momentos, para lograr subir el puntaje en el ranking mundial. Solo espero que salgan las cosas pueda seguir avanzando”.

OTRA VICTORIA COLOMBIANA

El primer ganador fue el santandereano William Ribero, quien se impuso 6-3 y 6-2 al venezolano Eliézer González. Esta es la segunda participación de Ribero en este certamen, el cual marca su reaparición en las canchas luego de un año de ausencia.

La otra gran remontada de la jornada la protagonizó el peruano Gonzalo Bueno, siembra número ocho, quien derrotó 6-7 (5), 6-4 y 7-6 (3) al estadounidense Aman Sharma. Este juego tuvo una duración de tres horas.

El duelo de norteamericanos entre Timothy Phung y Álvaro Pedraza lo ganó el primero con parciales 6-2 y 6-3.