Jorge Carrascal: “Luchen, no se rindan, sean humildes: y serán exitosos”

Más de Carrascal

¿ Cómo hace un futbolista profesional para manejar la fama?

- La humildad y sencillez es lo más lindo, en lo personal nunca he pensado ni sentido la fama, sigo siendo el mismo, me gusta ayudar a la gente, los invito a que sigan siendo las mismas personas que son desde niños y a que no se olviden de los suyos.

¿Cómo fue tu experiencia en la casa hogar de niño cuando te tocó irte a otras ciudades a probar suerte?

- Fue una experiencia muy linda, eso me ayudó a crecer como persona y futbolista. No es fácil estar lejos de la familia, pero se aprende mucho. Salí de mi casa a los 15 años.

¿Qué debe hacer un futbolista para estar fuerte de mente?

-Pensar en uno mismo y creer y confiar en sus condiciones. Eso es clave.

¿En sus inicios se enfocó en jugar para sacar a su familia adelante?

- No. Y esa es otra recomendación que les doy. Hay que jugar este deporte porque nos gusta, porque queremos ser mejores, entrenarse fuerte para avanzar, pues ya el dinero para ayudar a la familia vendrá después, Dios irá poniendo todo en su lugar. Lo primero es jugar por uno mismo y hacerlo por convicción.

¿Has visto mucho jugadores buenos que lograron llegar o consolidarse?

- Hay muchas personas que con mucho talento no llegaron y otros llegaron y no triunfaron. Algunos no lo hicieron por lesiones y otros porque no creyeron en sus condiciones y también hubo los que se desviaron y tomaron malas decisiones.

¿Cómo ha sido tú experiencia en el River de Marcelo Gallardo?

- Es lo mejor que me ha podido pasar, es una experiencia maravillosa, gracias a Dios me ha ganado la confianza de todos. El profe me ha mostrado mucho cariño, River es una gran familia. Jugar en aquí es un sueño.

¿Qué significa haber representado a Colombia en la menores en varias ocasiones?

- Es algo maravilloso, jugar con la camiseta de Colombia me llena de mucho orgullo, es una gran bendición, no es fácil ponerse la camiseta de la tricolor, yo lo disfruto mucho. Háganle caso al profesor Salinas y Henry Calderón, que vienen haciendo un gran trabajo y sacando buenos jugadores, sueñen en grande.

¿Un consejo que puedas darle a un volante ofensivo?

- Que se atreva a jugar y nunca cambie su estilo de juego, que entienda que debe filtrar balones, hacer muchas paredes, marcar goles, atacar y defender. Hoy en día los volantes diez no los están utilizando casi, pero mientras se mantengan claros con el balón y con sacrificio siempre tendrán un chance.

¿Qué se siente al jugar un partido en la Copa Libertadores?

- Es algo lindo, un torneo muy competitivo que de niño lo veía por televisión. Se me eriza la piel solo escuchar esa pregunta.

¿Y qué recuerda de su primer gol profesional?

- Fue ante Tolima, yo jugaba en Millonarios y tan solo tenía 16 años. Al convertir el gol temblaba de la emoción.

¿Su consejo a los padres de familia?

- El apoyo de ellos es fundamental, los padres son los guías, deben estar pendientes de sus niños y apoyarlos hasta el final, así es más fácil ayudarlos a que consigan sus metas y apartarlos del mal camino.