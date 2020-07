Jorge Carrascal ya llegó a Cartagena

El fútbol en Argentina no arranca debido a la pandemia del coronavirus, situación que obligó a los jugadores extranjeros trasladarse a sus países de origen.

Jorge Carrascal, cartagenero de River Plate de Argentina, ya tiene varios días en la ciudad, en donde se reunió con sus familiares. Carrascal, quien llegó en un vuelo humanitario, ha estado entrenando por su propia cuenta con el fin de no perder el ritmo de competencia.

Se queda en River Plate

Carrascal ha sonado para llegar a varios equipos de Europa, sin embargo, su mente está puesta en River Plate, su actual club.

“Mi representante no me ha dicho nada, no hay ninguna oferta formal. Yo sigo concentrado en River”, dijo el jugador en una reciente entrevista.

Carrascal es uno de los futbolistas colombianos con mayor proyección. Tiene todo para ser un crack del fútbol mundial. Hace poco hizo parte de la Selección Colombia sub 23 en el Preolímpico de fútbol, en donde demostró su buena técnica, sin embargo, nuestro país no pudo lograr el cupo a las olimpiadas.

Carrascal se crió en el barrio Escallón Villa.