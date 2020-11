Jornada de Eliminatorias tendrá varias bajas sensibles

Las eliminatorias sudamericanas para el mundial de Qatar 2022 se reanudarán esta semana con los líderes Argentina y Brasil en busca de ampliar su ventaja, mientras Chile y Perú cargan con la temprana urgencia de sumar de a tres puntos para no alejarse de la zona de clasificación.

Los mediocampistas Philippe Coutinho, Casemiro y Fabinho y el defensor Rodrigo Caio quedaron fuera de la convocatoria por lesión, mientras el zaguero Eder Militão fue descartado tras dar positivo de COVID-19.

“Por supuesto cuando tienes un equipo jugando muchos partidos juntos y pierdes algunas piezas puede haber desajustes”, admitió el veterano zaguero Thiago Silva. “Pero esto no es excusa, es parte de la mentalidad de demostrar tu valía y por qué estás en la selección brasileña”.

En cambio, reaparecen en la Canarinha el delantero Gabriel Jesus y al guardameta Alisson, ausentes en las dos primeras fechas.

En la cuenta regresiva para recibir a Paraguay (4 pts) este jueves en el estadio la Bombonera de Buenos Aires, el técnico de Argentina Lionel Scaloni tuvo que tachar de la lista de convocados a Dybala, por una infección urinaria; y a los volantes Marcos Acuña y Eduardo Salvio por lesión muscular.

De la citación había quedado otra vez afuera el goleador Sergio Agüero por dolencia muscular. De los históricos como él, fue otra vez citado el delantero Ángel Di María y probablemente reedite la sociedad que mantuvo durante años con el capitán Lionel Messi en el ataque argentino.

La Albiceleste luego se medirá contra Perú, que cosechó apenas un punto en dos partidos al igual que Chile. Ambos chocarán el viernes en Santiago.

Todavía con su histórico artillero y capitán Paolo Guerrero en la camilla, la Blanquirroja tampoco tendrá al aguerrido defensor Carlos Zambrano, quien recibió tres fechas de suspensión por la agresión que le propinó al delantero brasileño Richarlison en la derrota 4-2 ante Brasil.

El técnico argentino Ricardo Gareca citó por primera vez a Gianluca Lapadula, delantero italiano de madre peruana que milita en el Benevento de la liga italiana.

La Roja quedó atragantada de bronca por la derrota ante Uruguay con un polémico arbitraje y luego por triunfo que se le escurrió en el final del partido ante Colombia.

No serán parte de la doble fecha el referente Gary Medel, que se rehabilita de un desgarro, ni Charles Aránguiz. Y no es segura la presencia del volante Erick Pulgar, quien está demorado en Florencia ya que las autoridades locales no lo dejan viajar a causa del rebrote de coronavirus que afecta a esa región italiana.

En medio de duras críticas por el juego de su equipo, el entrenador colombiano Reinaldo Rueda convenció a Jean Beausejour para regresar a la selección chilena, a la cual había renunciado tras la Copa América 2019. También reaparece el histórico arquero Claudio Bravo, ausente en el inicio de las eliminatorias.

Chile luego visitará a Venezuela, en la que reaparecerá el atacante José Salomón Rondón.

Otro duelo caliente será el que protagonizarán este viernes Colombia (4 pts.) y Uruguay (3 pts).

Héroe con su gol en el último minuto para empatarle a Chile, Radamel Falcao quedó marginado de la convocatoria por una lesión en la pierna derecha. También estarán ausentes los laterales Santiago Arias y Stefan Medina y el delantero Rafael Santos Borré, quien padece COVID-19.

En tanto que el zaguero Dávison Sánchez, del Tottenham inglés, faltará ante Uruguay debido a que su esposa está próxima a dar a luz, pero estaría disponible contra Ecuador (3 pts) la semana próxima.

David Ospina, arquero indiscutido de Colombia que estuvo ausente los dos primeros duelos porque estaba en aislamiento preventivo, y la primera citación para el delantero Luís Suárez Charris, del Granada de España, resaltan en la plantilla cafetera.

“Es un partido crítico (ante Uruguay), el segundo equipo de Suramérica, dos veces campeón mundial... tenemos que saber que enfrentamos un equipo muy bueno, con mucha experiencia, uno de los mejores del mundo”, admitió el portugués Carlos Queiroz.