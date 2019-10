José “El Tigre” Prieto ataca este sábado en Ecuador por el título Fedebol

El boxeador sincelejano José Luis “El Tigre” Prieto se encuentra en la ciudad de Quito, Ecuador, presto a encarar este sábado 5 de octubre su pelea número 34.

Prieto chocará guantes con ecuatoriano Alexander Espinoza, por el título Fedebol de las 140 libras versión Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Voy a ganar, nunca he estado tan mentalizado para ello. Me preparé muy bien y me encuentro bien física y mentalmente”, expresó el pegador colombiano.

José Luis “El Tigre” Prieto, de 29 años de edad, tiene un récord de 33 peleas realizadas, 27 victorias (entre ellas 17 por la vía del nocaut) y 6 caídas.

La contienda tendrá lugar en el Hiit GYM y el anfitrión subirá al ring con un récord de 11 peleas ganadas, una perdida, un empate y 7 nocaut.

Espinosa por primera vez enfrenta a un rival natural de Colombia, todos sus compromisos los ha efectuado en su nación.

“El Tigre” ha peleado en Panamá, Ucrania, Rusia y México, viene de sufrir tres derrotas seguidas en los tres últimos países en mención.

Su más reciente pleito se cumplió en México el primero de diciembre del año pasado contra Pablo Romero, ante quien cayó por la vía del cloroformo en el primer asalto.