Juan Felipe Osorio, un talento que busca la excelencia en el baloncesto

- Me han recibido muy bien. Ya los había enfrentado una vez cuando jugué un TYE con el Club Trotamundos de Barranquilla. Ya me conocían. Ahora son mis amigos.

- Puedo anotar mucho si me lo propongo, pero también tengo una buena visión de juego para asistir a mis compañeros.

- En ambas posiciones me siento bien. Siento que puedo jugar bien donde me pongan.

- Yo no sentí ningún tipo de presión. Jugué muy tranquilo y mis compañeros también.

¿Qué futuro tiene con Cocodrilos?

- Yo quiero seguir jugando con Cocodrilos. Me siento bien jugando con Ellos. El próximo torneo es un Interligas Sub-14 y torneos internacionales.

Su abuelo Roberto Vallejo es un referente en el baloncesto, ¿qué se siente entrenar con él todas las mañanas?

- Me siento muy bien entrenando con Él, es mi Abuelo. Él ve cosas que otros entrenadores no ven. Es por la confianza que hay entre nosotros. Es un excelente apoyo que Yo tengo. Me enseña mucha técnica.