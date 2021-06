¿Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, ¿repetirán Wimbledon?

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganaron su primer Grand Slam en el tenis mundial como pareja en Wimbledon 2019, siendo este trofeo el más preciado de su carrera.

El año pasado no lo pudieron defender simplemente porque la pandemia del coronavirus no dejó que se realizara el prestigioso certamen, siendo el único Grand Slam que no se hizo ese año.

El histórico título de Cabal y Farah fue un 13 de julio de 2019 cuando vencieron en cinco sets (6-7, 7-6, 7-6 y 6-7 y 6-3) a los franceses Nicolas Mahut y Edouard Roger Vasellin.

Nadie apostaba por los colombianos porque venían con un karma de no lograr coronar en las finales tras su fallida final en el Abierto de Australia. Le pasó lo que le pasa a los deportistas nuestros siempre le falta el centavo para el peso.

Pero, contra todo pronósticos Cabal y Farah lucharon contra la adversidad, nis, en una cancha que no les favorecía.

En la denominada Cátedra del Tenis, los dos tenistas vallecaucanos se vistieron de gloria tras un partido de más de cinco horas y cinco sets reñidos, donde tres fueron tie beak.

Antes de esa hazaña para el tenis colombiano, Cabal había ganado ya el título del mixto del Abierto de Australia en 2017, junto con la estadounidense Abigail Spears. En 1974, Iván Molina con la estadounidense de origen checo Martina Navratilova, se habían hecho con el triunfo en Roland Garros, siendo el primer Grand Slam que ganaba un tenista colombiano.

¿Podrán Cabal y Farah conseguir un segundo título en Wimbledon? Esa es la pregunta que se hacen los fanáticos del tenis. Por lo pronto tienen mucho chance de lograrlo ya que en el Roland Garros de este año llegaron hasta la semifinal y eso demuestra que están jugando a un gran nivel.

Colombia estará a la expectativa de lo que hagan Cabal y Farah en Wimbledon, en dobles y en sencillos María Camila Osorio y Daniel Galán.

El Abierto de Londres comienza este lunes tras dos años sin actividad.

El aforo de aficionados será limitado a un 50 por ciento y los premios también fueron reducidos.

También la expectativa se centra en el número uno del mundo en sencillos Novak Djokovic, quien aspira igualar los récords de Roger Federer y Rafael Nadal.