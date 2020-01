Juega Por Tu Barrio: “Lo bonito de todo esto es la integración”, Jerson Pérez

Jerson Pérez se prepara para vivir el Juego de las Estrellas mañana, a las 4 de la tarde, en el estadio de sóftbol de El Campestre.

El toletero del equipo El Socorro, que participa en el Torneo de Sóftbol Juega Por Tu Barrio, está motivado y quiere hacer una gran presentación que le sirva para llegar más fuerte a las semifinales de este certamen.

“Lo bonito del Juega Por Tu Barrio es la integración, por eso está catalogado como el mejor torneo. Se viene el Juego de las Estrellas y eso será un show para los aficionados”, recalca.

Jerson se ha destacado mucho en el certamen. “He bateado hasta el momento sobre .300 de average, El Socorro siempre ha dado la pelea, esperemos salir campeones”, dice Pérez, quien espera que su equipo salga airoso en la semifinal ante El Campestre, el próximo 5 de febrero.

Sobre su vida en el sóftbol dice que ha sido lo máximo. “Empecé a jugar sóftbol en el 2003, llevo 16 años de competencia de alto rendimiento, este deporte me apasiona mucho”, agrega.

Aseguró que participó con Bolívar en un sub-20 y posteriormente “jugué mayores con Guajira. A Bolívar solo la he representado una vez. Mi carrera ha sido buena, he sido ganador gracias a Dios, he sido 4 veces medalla de oro en los Juegos Nacionales”.

Ha tenido mucha fortuna porque ha escuchado muchas veces el himno nacional como deportista en varios países. “Representé a Colombia diez años, he vestido los colores de mi país en Mundiales, Centroamericanos, Bolivarianos, Juegos del Alba y otros campeonatos internacionales”.

Jerson es una de las grandes figuras que podrá ver la afición este sábado en El Campestre. Él lleva el sóftbol en la sangre y es un digno representante de este deporte en Cartagena.